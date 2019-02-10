精度欠き４失点　鹿児島Ｕ・Ｊ３熊本と練習試合

(2019/02/10 22:00)

【鹿児島Ｕ－熊本】後半、攻めあがる鹿児島ＵのＭＦ野嶽寛＝ＩＧＲ京セラ

サッカーＪ２の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は１０日、さつま町のＩＧＲ京セラでＪ３熊本と４５分２本の練習試合を行った。守備の隙を突かれ失点するなど計１－４で終えた。１１日に宮崎県であるＪ１Ｃ大阪との練習試合を見据え、出場したメンバーは約半数だった。１本目はＭＦ永畑のクロスにＦＷ韓が反応するなど攻め込んだが、最終ラインからの組み立て時のボールを奪われ、カウンターを浴びて２失点を喫した。２本目もＰＫを与えるなど２失点。攻撃陣はサイドを中心に突破を試みたが、ＦＷ米澤が１点を返すにとどまった。