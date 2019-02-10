TOP鹿児島のニュース スポーツ サッカー 鹿児島ユナイテッドFC

精度欠き４失点　鹿児島Ｕ・Ｊ３熊本と練習試合

(2019/02/10 22:00)
【鹿児島Ｕ－熊本】後半、攻めあがる鹿児島ＵのＭＦ野嶽寛＝ＩＧＲ京セラ
　サッカーＪ２の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は１０日、さつま町のＩＧＲ京セラでＪ３熊本と４５分２本の練習試合を行った。守備の隙を突かれ失点するなど計１－４で終えた。
　１１日に宮崎県であるＪ１Ｃ大阪との練習試合を見据え、出場したメンバーは約半数だった。１本目はＭＦ永畑のクロスにＦＷ韓が反応するなど攻め込んだが、最終ラインからの組み立て時のボールを奪われ、カウンターを浴びて２失点を喫した。２本目もＰＫを与えるなど２失点。攻撃陣はサイドを中心に突破を試みたが、ＦＷ米澤が１点を返すにとどまった。
（記事全文は１１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

鹿児島ユナイテッド応援サイト
薩鹿王国（さっかーおうこく）

シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ