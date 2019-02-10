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鹿児島レブナイズ３連敗

(2019/02/10 23:10)
【鹿児島Ｒ－東京Ｃ】果敢なドリブルで攻め込む鹿児島Ｒ・山田（３１）＝鹿児島アリーナ
　バスケットボール男子のＢリーグ３部（Ｂ３）は１０日、各地で５試合があった。鹿児島レブナイズ（鹿児島Ｒ）は鹿児島アリーナで東京Ｃと対戦し、８０－９１で敗れ、３連敗となった。第２期の通算成績は１１勝１５敗で１０チーム中７位。
　鹿児島Ｒは１６、１７日、愛知県で豊田合成と戦う。
（記事全文は１１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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