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奄美市、新庁舎で業務スタート　１８日に完全移転

(2019/02/12 21:25)
テープカットで新庁舎開庁を祝う朝山毅市長（中央）ら＝奄美市役所
　奄美市役所新庁舎の業務が１２日始まった。税務、福祉関連部署など市民の利用が多い窓口を集約した２階のメインフロアが中心。週末にかけて旧庁舎からの引っ越しを終え、１８日から完全移転する。
　新庁舎は旧庁舎隣の別館跡地に建設し、鉄筋コンクリート９階建て、延べ床面積約１万２５４０平方メートル。震度６強の地震に耐えられる免震構造を採用、津波に備えて２階以上に窓口や執務スペースを置き、１階を駐車場にした。
（記事全文は１３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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