奄美市、新庁舎で業務スタート １８日に完全移転
(2019/02/12 21:25)
奄美市役所新庁舎の業務が１２日始まった。税務、福祉関連部署など市民の利用が多い窓口を集約した２階のメインフロアが中心。週末にかけて旧庁舎からの引っ越しを終え、１８日から完全移転する。
テープカットで新庁舎開庁を祝う朝山毅市長（中央）ら＝奄美市役所
新庁舎は旧庁舎隣の別館跡地に建設し、鉄筋コンクリート９階建て、延べ床面積約１万２５４０平方メートル。震度６強の地震に耐えられる免震構造を採用、津波に備えて２階以上に窓口や執務スペースを置き、１階を駐車場にした。
（記事全文は１３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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