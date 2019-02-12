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大島紬の魅力発信、新作など400点展示 鹿児島市でつむぎコレクション

(2019/02/12 23:45)
大島紬を試着し新作コンテストの受賞作を見る女性＝鹿児島市のギャラリー菓々子横丁
　本場大島紬の魅力を発信する「つむぎコレクションｉｎ天文館」は１２日、鹿児島市天文館の菓々子横丁で始まった。反物や洋装、小物など約４００点を展示。製作工程の実演や試着体験もあり初日からにぎわった。１７日まで。
　本場大島紬織物協同組合の主催。会場では、昨年１１月にあった新作コンテスト入賞作を展示した。
（記事全文は１３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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