大島紬の魅力発信、新作など400点展示 鹿児島市でつむぎコレクション

(2019/02/12 23:45)

大島紬を試着し新作コンテストの受賞作を見る女性＝鹿児島市のギャラリー菓々子横丁

本場大島紬の魅力を発信する「つむぎコレクションｉｎ天文館」は１２日、鹿児島市天文館の菓々子横丁で始まった。反物や洋装、小物など約４００点を展示。製作工程の実演や試着体験もあり初日からにぎわった。１７日まで。本場大島紬織物協同組合の主催。会場では、昨年１１月にあった新作コンテスト入賞作を展示した。