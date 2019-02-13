鹿児島県が再開発基本構想　本港区に市電延伸、観光拠点に整備

(2019/02/13 13:30)

鹿児島県は１２日、鹿児島市の鹿児島港本港区エリアで進める再開発のグランドデザイン（基本構想）を策定した。桜島フェリー乗り場から住吉町１５番街区までの約３０ヘクタールを「国際観光都市にふさわしい、来て見て感動する観光拠点」に整備し、市電のルートを延伸してエリア内の施設を結ぶ。昨年１１月にまとめた基本構想案に対し、４５個人・団体から計１３１件の意見が寄せられたが、変更点はなかった。市がエリア内の２カ所を候補地に挙げたサッカースタジアムは盛り込まれなかった。