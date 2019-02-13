鹿児島市南栄女性死亡　死体遺棄容疑で男逮捕

(2019/02/13 14:18)

鹿児島市南栄５丁目の市道脇に止まっていた軽乗用車内で昨年１１月４日夜、同市和田２丁目、食品会社のアルバイト女性（６１）が死亡していた事件で、鹿児島南署と県警捜査１課は２月１３日、死体遺棄の疑いで、同市平川町、トラック運転手の男（３７）を逮捕した。