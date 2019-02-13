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猫と温泉で温まって　写真家７人の１００枚展示　霧島・妙見

(2019/02/13 20:00)
看板猫の写真を集めた「第１回妙見温泉ねこ写真展」。看板猫「ユキ」（右下）と撮影者の菅原浩さん＝霧島市の妙見温泉ねむ
　霧島市の妙見温泉で「看板猫」の写真展が開かれている。同温泉は近年、全国有数の“猫密度”を誇る温泉地として注目を集めており、妙見温泉振興会（只野公康会長）が初めて企画。写真家７人が撮影した約１００枚を展示しており、同振興会は「猫の写真と温泉でほっこりして」と呼び掛けている。２８日まで。
　撮影者の一人、菅原浩さん（４９）＝熊本県小国町＝は「猫たちの豊かな表情を見てほしい」。写真展に協力した温泉ライターの西村理恵さん（５６）＝横浜市＝は「家族やスタッフの一員としてかわいがられている。妙見温泉の猫密度は日本一だと思う」と話した。
　展示時間は午前９時～午後９時。無料。会場には西村さんらが作った「妙見温泉ねこ巡りＭＡＰ」も掲示している。妙見温泉ねむ＝0995(77)2201
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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