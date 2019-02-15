「本から学んで」遺志を形に　垂水小に新文庫　卒業生・野間さん寄付

(2019/02/15 20:00)

新しい本を手に笑顔を見せる児童＝垂水市の垂水小学校

垂水市の垂水小学校で１３日、卒業生の野間澄子さん＝福岡市、享年（７６）＝の寄付によってできた文庫がお披露目された。早速、貸し出しが始まり、真新しい本を目当てに多くの児童が列をなした。昨年５月に亡くなった野間さんは元中学校の国語教師で、在職当時あった垂水市内４中学校に勤務した。生前、「子どもたちの読書振興に役立ててほしい」とお金を残しており、１０月にきょうだいが１００万円を市に寄付した。