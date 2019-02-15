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「本から学んで」遺志を形に　垂水小に新文庫　卒業生・野間さん寄付

(2019/02/15 20:00)
新しい本を手に笑顔を見せる児童＝垂水市の垂水小学校
　垂水市の垂水小学校で１３日、卒業生の野間澄子さん＝福岡市、享年（７６）＝の寄付によってできた文庫がお披露目された。早速、貸し出しが始まり、真新しい本を目当てに多くの児童が列をなした。
　昨年５月に亡くなった野間さんは元中学校の国語教師で、在職当時あった垂水市内４中学校に勤務した。生前、「子どもたちの読書振興に役立ててほしい」とお金を残しており、１０月にきょうだいが１００万円を市に寄付した。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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