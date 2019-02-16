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「ありがとうの手紙」全国コン　下戸君 2度目最高賞　湧水・轟小６年

(2019/02/16 13:00)
両親と受賞を喜ぶ下戸悠太郎君（右）と弟の良佑君＝湧水町轟小学校
　全国の小学生を対象にした「ありがとうの手紙コンテスト２０１８」（ファミリーマート主催）で、九州・沖縄ブロック高学年の部の最優秀作品賞に、湧水町の轟小学校６年、下戸（さげど）悠太郎君が選ばれた。同賞の受賞は２度目。４年の弟・良佑君も審査員特別賞に輝いた。
　悠太郎君は父・泰仁さんが単身赴任中の思いをつづった。離れて暮らし、「あまり好きではなかった父」の存在感や家族を思う気持ちが分かったという。「お母さんを支え良佑の面倒を見る。僕たちは４人で一つの家族」と結ぶ。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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