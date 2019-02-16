「ありがとうの手紙」全国コン　下戸君 2度目最高賞　湧水・轟小６年

(2019/02/16 13:00)

両親と受賞を喜ぶ下戸悠太郎君（右）と弟の良佑君＝湧水町轟小学校

全国の小学生を対象にした「ありがとうの手紙コンテスト２０１８」（ファミリーマート主催）で、九州・沖縄ブロック高学年の部の最優秀作品賞に、湧水町の轟小学校６年、下戸（さげど）悠太郎君が選ばれた。同賞の受賞は２度目。４年の弟・良佑君も審査員特別賞に輝いた。悠太郎君は父・泰仁さんが単身赴任中の思いをつづった。離れて暮らし、「あまり好きではなかった父」の存在感や家族を思う気持ちが分かったという。「お母さんを支え良佑の面倒を見る。僕たちは４人で一つの家族」と結ぶ。