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御楼門の工事進捗ネットで発信

(2019/02/15 22:00)
御楼門の建設現場をライブ配信するウェブサイト
　鹿児島城（鶴丸城）御楼門の建設工事の進捗（しんちょく）状況などを紹介する特設ウェブサイトが開かれた。開設したのは「江藤・丸久・宇都特定建設工事共同企業体（ＪＶ）」で、２月初旬から２４時間ライブ配信している。関係者は「御楼門に興味を持つきっかけになれば」と語る。
　発掘成果を参考に瓦の文様決めの様子や、各種イベント情報も紹介。県ホームページとリンクして、御楼門建設のこれまでの取り組みなどを案内し、寄付金も呼び掛けている。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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