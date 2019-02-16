TOP鹿児島のニュース スポーツ 駅伝 県下一周駅伝

「平成最後 全力尽くす」　鹿児島県下一周駅伝２月１６日号砲

(2019/02/16 00:00)
力強く宣誓する出水チームの中橋信人副主将＝鹿児島市のみなみホール
　第６６回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会の開会式が１５日、鹿児島市の南日本新聞会館みなみホールで行われた。県内１２地区の選手、監督が参加。出水地区の中橋信人選手（東町漁業協同組合）が「平成最後の大会を走れることに感謝し、次の時代にたすきをつなげられるよう全力を尽くす」と選手宣誓した。
　レースは１６日午前９時に鹿児島市役所前をスタートし、２０日までの５日間で計５３区間５８４キロでたすきをつなぐ。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ