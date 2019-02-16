「平成最後 全力尽くす」　鹿児島県下一周駅伝２月１６日号砲

(2019/02/16 00:00)

力強く宣誓する出水チームの中橋信人副主将＝鹿児島市のみなみホール

第６６回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会の開会式が１５日、鹿児島市の南日本新聞会館みなみホールで行われた。県内１２地区の選手、監督が参加。出水地区の中橋信人選手（東町漁業協同組合）が「平成最後の大会を走れることに感謝し、次の時代にたすきをつなげられるよう全力を尽くす」と選手宣誓した。レースは１６日午前９時に鹿児島市役所前をスタートし、２０日までの５日間で計５３区間５８４キロでたすきをつなぐ。