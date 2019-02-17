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加納知事の遺徳しのぶ　没後１００年式典　鹿児島市

(2019/02/17 13:00)
加納久宜知事の頌徳碑に献花するひ孫の加納久昭さん＝鹿児島市のかごしま県民交流センター
　鹿児島県の第６代知事で、明治中期に産業や教育の振興に貢献した加納久宜（ひさよし）氏（１８４８～１９１９年）の没後１００年慰霊式典が１６日、鹿児島市のかごしま県民交流センターであった。
　県やＪＡ県中央会、県銀行協会など２５団体でつくる実行委員会の主催。加納知事の子孫を含む約１４０人が頌徳（しょうとく）碑の前で遺徳をしのんだ。
（記事全文は１７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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