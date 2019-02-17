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鶏うんまか、車窓も美しか　加工業者が鶏づくし列車　ＪＲ指宿枕崎

(2019/02/17 06:30)
鶏を使った料理を楽しむ参加者＝貸切列車「うんまか鶏号」車内
　さまざまな鶏料理を楽しめる企画列車「うんまか鶏号」が１６日、ＪＲ指宿枕崎線の指宿－枕崎間で一日限定運行された。乗客は南薩の雄大な景色を眺めながら、鶏料理とお酒を楽しんだ。
　鹿児島、宮崎両県の鳥刺しを扱う４６業者でつくる「鶏の生食加工業者協議会」が企画した。鶏料理が１０種類近く入った鶏ざんまい弁当のほか、奄美市の会員「ひさ倉」の鶏飯も登場。指宿駅到着後は、駅前の郷土料理店「青葉」で、県内八つの専門店の鳥刺しを食べ比べた。
（記事全文は１７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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