鶏うんまか、車窓も美しか　加工業者が鶏づくし列車　ＪＲ指宿枕崎

(2019/02/17 06:30)

鶏を使った料理を楽しむ参加者＝貸切列車「うんまか鶏号」車内

さまざまな鶏料理を楽しめる企画列車「うんまか鶏号」が１６日、ＪＲ指宿枕崎線の指宿－枕崎間で一日限定運行された。乗客は南薩の雄大な景色を眺めながら、鶏料理とお酒を楽しんだ。鹿児島、宮崎両県の鳥刺しを扱う４６業者でつくる「鶏の生食加工業者協議会」が企画した。鶏料理が１０種類近く入った鶏ざんまい弁当のほか、奄美市の会員「ひさ倉」の鶏飯も登場。指宿駅到着後は、駅前の郷土料理店「青葉」で、県内八つの専門店の鳥刺しを食べ比べた。