神村学園高・女子駅伝全国Ｖ パレードに2800人 いちき串木野

(2019/02/17 21:05)

パレードする神村学園高等部駅伝部の選手ら＝いちき串木野市旭町

第３０回全国高校駅伝女子で県勢初の全国制覇を果たした神村学園（いちき串木野市）駅伝部の優勝パレードと記念セレモニーが１７日、同市旭町の市道ロータリー一帯であった。市民ら約２８００人が沿道に集まり、快挙を祝った。市と市体育協会が主催。駅伝部員と監督計１６人がパレードすると、市民らは赤い手持ち旗を振って「おめでとう」と声を掛けた。式典で部に市民栄誉賞が贈られた。その後、選手らは紅白餅を来場者に配り、交流した。