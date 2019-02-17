TOP鹿児島のニュース スポーツ

神村学園高・女子駅伝全国Ｖ パレードに2800人 いちき串木野

(2019/02/17 21:05)
パレードする神村学園高等部駅伝部の選手ら＝いちき串木野市旭町
　第３０回全国高校駅伝女子で県勢初の全国制覇を果たした神村学園（いちき串木野市）駅伝部の優勝パレードと記念セレモニーが１７日、同市旭町の市道ロータリー一帯であった。市民ら約２８００人が沿道に集まり、快挙を祝った。
　市と市体育協会が主催。駅伝部員と監督計１６人がパレードすると、市民らは赤い手持ち旗を振って「おめでとう」と声を掛けた。式典で部に市民栄誉賞が贈られた。その後、選手らは紅白餅を来場者に配り、交流した。
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ