かごしま国体馬術施設 建設へ造成工事着々 霧島・牧園
(2019/02/18 13:00)
２０２０年のかごしま国体で馬術競技が行われる霧島市牧園町高千穂で、施設建設に向けた造成工事が進んでいる。みやまコンセール近くの市有地に、競技場や厩舎（きゅうしゃ）などを特設施設として整備する。完成は来年５月の予定。
国体の馬術競技施設建設に向けて造成が進む県立農業大学校跡地＝霧島市牧園
市国民体育大会推進課によると、建設地は県立農業大学校跡地の約７ヘクタール。鹿児島の馬術競技力アップに貢献している霧島高原乗馬クラブからも近い。
計画案では障害馬術競技場、馬場馬術場、練習場、観覧席などを建設する。昨年１０月から雑木などを撤去、造成、整地作業をしている。
（記事全文は１８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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