県下一周駅伝第２日　出水、４２年ぶり日間Ｖ

(2019/02/18 06:00)

青空の下、沿道の声援を受けて力走する選手たち＝南さつま市金峰町池辺

第６６回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第２日は１７日、南さつま市から出水市までの１０区間１１２．７キロで行われ、出水が６時間５分３１秒で、１９７７（昭和５２）年以来となる４２年ぶりの日間優勝を果たした。出水は１区で３位につけると２区で首位に立った。６区で２位に落ちたものの、７区以降は堅実につないでリードを守った。２位は終盤追い上げた鹿児島。以下姶良、肝属、日置、川薩、川辺、大島、曽於、指宿、熊毛、伊佐の順だった。総合順位は姶良が２位の鹿児島に４分８秒差でリード。３位以下は川薩、日置、肝属、出水、川辺、曽於、大島、指宿、伊佐、熊毛となった。