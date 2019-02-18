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鹿児島ラーメン王決定戦　ＴＡＫＥＴＯＲＡ、２年ぶり２回目優勝

(2019/02/18 06:30)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市のウォーターフロントパークで開かれていた「第５回鹿児島ラーメン王決定戦」（鹿児島テレビ放送主催）は最終日の１７日、来場者投票の結果、ＴＡＫＥＴＯＲＡ（指宿市）が２年ぶり２回目の優勝を飾った。
　昨年８月の県民約３万６０００人による事前投票で選ばれた１５店と、前回大会の上位３店の計１８店が参戦。３日間で県内外から約１８万人が来場した。
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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