鹿児島ラーメン王決定戦　ＴＡＫＥＴＯＲＡ、２年ぶり２回目優勝

(2019/02/18 06:30)

鹿児島市のウォーターフロントパークで開かれていた「第５回鹿児島ラーメン王決定戦」（鹿児島テレビ放送主催）は最終日の１７日、来場者投票の結果、ＴＡＫＥＴＯＲＡ（指宿市）が２年ぶり２回目の優勝を飾った。昨年８月の県民約３万６０００人による事前投票で選ばれた１５店と、前回大会の上位３店の計１８店が参戦。３日間で県内外から約１８万人が来場した。