ＦＣＬＰ馬毛島移転　鹿児島中央駅前、２５０人が買収計画に抗議

(2019/02/18 00:05)

シュプレヒコールを上げる参加者＝鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅前広場

米軍空母艦載機陸上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）の馬毛島（西之表市）への移転と国による島の買収計画に抗議する集会が１７日、鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅前であった。約２５０人（主催者発表）が、計画の白紙撤回を求めシュプレヒコールを上げた。馬毛島で防衛省の現地調査が１月３０日に始まったことを受け、「鹿児島に米軍はいらない県民の会」が主催した。参加者は横断幕や、「馬毛島に米軍ＮＯ」「米軍いらない」と書かれた青と赤のプラカードを手に抗議した。種子島からも市民団体「戦争させない種子島の会」の２０人が参加。５人がマイクを握り地元の声を訴えた。