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ＦＣＬＰ馬毛島移転　鹿児島中央駅前、２５０人が買収計画に抗議

(2019/02/18 00:05)
シュプレヒコールを上げる参加者＝鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅前広場
　米軍空母艦載機陸上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）の馬毛島（西之表市）への移転と国による島の買収計画に抗議する集会が１７日、鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅前であった。約２５０人（主催者発表）が、計画の白紙撤回を求めシュプレヒコールを上げた。
　馬毛島で防衛省の現地調査が１月３０日に始まったことを受け、「鹿児島に米軍はいらない県民の会」が主催した。参加者は横断幕や、「馬毛島に米軍ＮＯ」「米軍いらない」と書かれた青と赤のプラカードを手に抗議した。種子島からも市民団体「戦争させない種子島の会」の２０人が参加。５人がマイクを握り地元の声を訴えた。
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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