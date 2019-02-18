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鹿児島県高１自殺　再調査委、精神科医の意見聴取へ

(2019/02/18 00:25)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市内の県立高校１年田中拓海さん＝当時（１５）＝が２０１４年８月に自殺した問題で、自殺の原因などを調べるため、県総務部が設置した「いじめ再調査委員会」は１７日、１３回目の会合を県庁で開いた。再調査委が認定した男子生徒への「いじめ」が与えた影響について、次回２４日に児童精神科医に意見を聞くことを決めた。
　会合は非公開で約４時間。終了後取材に応じた甲木真哉委員長によると、自殺前後の対応や再発防止策について意見を交わした。学校関係者への聞き取りについては「現時点で予定している分は終えた」とした。
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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