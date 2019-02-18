鹿児島県高１自殺　再調査委、精神科医の意見聴取へ

(2019/02/18 00:25)

鹿児島市内の県立高校１年田中拓海さん＝当時（１５）＝が２０１４年８月に自殺した問題で、自殺の原因などを調べるため、県総務部が設置した「いじめ再調査委員会」は１７日、１３回目の会合を県庁で開いた。再調査委が認定した男子生徒への「いじめ」が与えた影響について、次回２４日に児童精神科医に意見を聞くことを決めた。会合は非公開で約４時間。終了後取材に応じた甲木真哉委員長によると、自殺前後の対応や再発防止策について意見を交わした。学校関係者への聞き取りについては「現時点で予定している分は終えた」とした。