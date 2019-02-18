鹿児島県高１自殺 再調査委、精神科医の意見聴取へ
(2019/02/18 00:25)
会合は非公開で約４時間。終了後取材に応じた甲木真哉委員長によると、自殺前後の対応や再発防止策について意見を交わした。学校関係者への聞き取りについては「現時点で予定している分は終えた」とした。
（記事全文は１８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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