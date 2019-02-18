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県北部豪雨忘れない　高齢者ら小学生に被災体験語る　さつま・盈進小

(2019/02/18 20:25)
非常持ち出し袋の準備など防災の心構えを説く語り部＝さつま町の盈進小学校
　２００６年７月の県北部豪雨を経験したさつま町の住民５人が１５日、同町の盈進小学校で被災体験を語った。水害後に生まれた５年生約９０人に向け、日頃から備える大切さを訴えた。
　語り部は川内川近くに暮らす６０～８０代の元公民会長ら。山口良一さん（６６）＝山崎＝は飼い犬を気にかけ逃げ遅れた人を救助した体験を紹介し、「水かさはすぐに増す。少しでも早く避難を」と強調。新屋幸治さん（８１）＝虎居＝は「大水害はまた起きると考え、防災訓練にも進んで参加して」と呼び掛けた。
（記事全文は１９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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