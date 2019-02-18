県北部豪雨忘れない　高齢者ら小学生に被災体験語る　さつま・盈進小

(2019/02/18 20:25)

非常持ち出し袋の準備など防災の心構えを説く語り部＝さつま町の盈進小学校

２００６年７月の県北部豪雨を経験したさつま町の住民５人が１５日、同町の盈進小学校で被災体験を語った。水害後に生まれた５年生約９０人に向け、日頃から備える大切さを訴えた。語り部は川内川近くに暮らす６０～８０代の元公民会長ら。山口良一さん（６６）＝山崎＝は飼い犬を気にかけ逃げ遅れた人を救助した体験を紹介し、「水かさはすぐに増す。少しでも早く避難を」と強調。新屋幸治さん（８１）＝虎居＝は「大水害はまた起きると考え、防災訓練にも進んで参加して」と呼び掛けた。