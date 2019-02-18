TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業

鹿児島県市町村自治会館で「ふるさと市場」　２０自治体の特産品販売

(2019/02/18 23:30)
菓子を品定めする買い物客＝鹿児島市の県市町村自治会館
　鹿児島県内の特産品を販売する「自治会館ふるさと市場」が１８日、鹿児島市の県市町村自治会館で始まった。３月１５日までの平日、２０市町村が入れ替わりで観光ＰＲも兼ねて出店する。
　初日は阿久根、出水、肝付、錦江の４市町が、手作りの菓子やさつま揚げ、焼酎、水揚げしたばかりの魚などを販売。友人２人と訪れた鹿児島市の女性（８０）は「毎年来ている。介護中で遠方に行けないが、県内各地の特産品があるのでいつも楽しみ」と話し、肝付町産の菓子を購入した。
（記事全文は１９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ