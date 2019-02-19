鹿児島の食の魅力発信　鹿屋、霧島市でタイの料理人招きＰＲツアー

(2019/02/19 13:00)

日本の正月料理をスマートフォンなどで撮影するタイのツアー参加者ら＝鹿屋市上高隈の癒しの宿もみじ

鹿児島県などは１６～１８日、タイから人気料理講師ら５人を招き、鹿屋市や霧島市で「食」をテーマにしたプロモーションツアーを開いた。県産品の海外販路開拓や観光客誘致が狙い。地域の伝統行事や郷土料理でもてなし、魅力をアピールした。自治体国際化協会（東京）とＡＢＣクッキングスタジオ（同）のインバウンド誘致事業の一環。タイからの５人には、会員制交流サイト（ＳＮＳ）で鹿児島での体験を発信してもらう。一行は１７日、鹿屋市上高隈町でかぎ引き祭りに飛び入り参加し、近くの民宿で正月料理や茶道を楽しんだ。浜田町の南風農菓舎も訪れ、サツマイモを使ったデザートを堪能した。