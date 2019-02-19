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鹿児島の食の魅力発信　鹿屋、霧島市でタイの料理人招きＰＲツアー

(2019/02/19 13:00)
日本の正月料理をスマートフォンなどで撮影するタイのツアー参加者ら＝鹿屋市上高隈の癒しの宿もみじ
　鹿児島県などは１６～１８日、タイから人気料理講師ら５人を招き、鹿屋市や霧島市で「食」をテーマにしたプロモーションツアーを開いた。県産品の海外販路開拓や観光客誘致が狙い。地域の伝統行事や郷土料理でもてなし、魅力をアピールした。
　自治体国際化協会（東京）とＡＢＣクッキングスタジオ（同）のインバウンド誘致事業の一環。タイからの５人には、会員制交流サイト（ＳＮＳ）で鹿児島での体験を発信してもらう。
　一行は１７日、鹿屋市上高隈町でかぎ引き祭りに飛び入り参加し、近くの民宿で正月料理や茶道を楽しんだ。浜田町の南風農菓舎も訪れ、サツマイモを使ったデザートを堪能した。
（記事全文は１９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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