県下一周駅伝第３日　姶良 ２年連続地元Ｖ

(2019/02/19 06:00)

沿道に咲き誇る白梅の下を駆け抜ける選手たち＝阿久根市鶴川内

第６６回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第３日は１８日、出水市野田から霧島市の日当山までの１１区間１２２．６キロで行われ、姶良が６時間３３分４７秒で２年連続の地元優勝を果たした。姶良は３区で首位に浮上すると、一度もトップを譲らず郷土入りを飾った。２位は川薩。以下、鹿児島、日置、肝属、大島、出水、曽於、指宿、川辺、熊毛、伊佐の順。川辺の１０区は途中でレースを中止した。総合順位は初日も制した姶良が、２位川薩に９分４２秒差をつけた。３位以下は鹿児島、日置、肝属、出水、曽於、川辺、大島、指宿、伊佐、熊毛となった。