TOP鹿児島のニュース くらし・文化 教育

阿久根の仕事人 映像化　鶴翔高生 ５企業取材

(2019/02/19 20:05)
発表会で上映される生徒の作品＝阿久根市のにぎわい交流館阿久根駅
　阿久根市の鶴翔高校生が、地元で活躍する仕事人を映像で伝える「地域リソースプロデューサー育成講座」に初めて取り組み、完成作品の発表会がにぎわい交流館阿久根駅であった。五つの企業・グループの経営者や代表を取材。仕事への思いやこだわり、職場の様子を発信した。
　同校は本年度、阿久根市が２０１４年から３年間行った「地域メディアプロデューサー育成講座」に参加した経験を生かすため、独自で取り組んだ。
（記事全文は２０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ