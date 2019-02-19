児童が史跡ガイド特訓中 ２４日にウオーキング大会 さつま・永野小
(2019/02/19 22:10)
金山の町として栄えたさつま町永野地区を歩く２４日の「さつま永野ウオーキング大会」を前に、永野小学校の児童が史跡ガイドの特訓中だ。昼休みに紹介文を暗唱し、本番に備えている。
校長先生を前にガイドの練習をする「語り部隊」の児童＝さつま町の永野小学校
大会は８キロのコース。午前８時半から永野鉄道記念館で受け付け、９時半に開会式。当日一般１５００円、高校生以下１０００円（昼食、保険料込み）、幼児無料。永野区交流館＝0996(58)0815。
（記事全文は２０日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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