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児童が史跡ガイド特訓中　２４日にウオーキング大会　さつま・永野小

(2019/02/19 22:10)
校長先生を前にガイドの練習をする「語り部隊」の児童＝さつま町の永野小学校
　金山の町として栄えたさつま町永野地区を歩く２４日の「さつま永野ウオーキング大会」を前に、永野小学校の児童が史跡ガイドの特訓中だ。昼休みに紹介文を暗唱し、本番に備えている。
　大会は８キロのコース。午前８時半から永野鉄道記念館で受け付け、９時半に開会式。当日一般１５００円、高校生以下１０００円（昼食、保険料込み）、幼児無料。永野区交流館＝0996(58)0815
（記事全文は２０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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