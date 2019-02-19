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人口問題で新聞作り　４分野からアプローチ　甲南高１年生

(2019/02/19 23:00)
人口問題をまとめた新聞を紹介する１年生＝鹿児島市の甲南高校
　鹿児島市の甲南高校１年生３２０人が、人口問題の解決策を示す新聞作りに挑戦した。同校で１５日、成果発表会があり、立ち会った鹿児島大学の教授らから指導を受けた。
　生徒たちは「食」「環境」「観光」「ビジネス」の分野から一つを選び人口問題にアプローチ。写真やグラフを交え、見出しもつけてそれぞれＢ４判１枚にまとめた。発表はグループに分かれ、互いに自分の新聞を紹介した。
（記事全文は２０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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