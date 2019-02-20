輸出増へコスト減議論 鹿児島市で全国海水養殖シンポ
(2019/02/20 13:00)
第４４回全国海水養殖シンポジウムは１９日、鹿児島市の鹿児島サンロイヤルホテルであった。鹿児島県が生産量日本一となっている養殖ブリの生産性アップのための研究紹介や、輸出推進をテーマにした討論会があり、コスト削減や付加価値向上を求める意見が出た。
養殖魚の輸出推進に向けて話し合う関係者＝鹿児島市の鹿児島サンロイヤルホテル
水産研究・教育機構開発調査センター（横浜市）の廣田将仁さん（４５）は、東町漁協（長島町）で実証研究中のスマートフォンによる餌やり量管理や、カメラでいけす内の魚の大きさや数量を確認できるシステムを説明した。来年度は県内のブリ養殖地２、３カ所でも試験し、全国に広めていきたい考えを示した。
（記事全文は２０日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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