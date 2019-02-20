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天皇陛下在位３０年奉祝記帳所

(2019/02/20 06:30)
南日本新聞ニュース
　政府が２４日開く記念式典（東京・国立劇場）に合わせ、鹿児島県は２１～２５日、県庁行政庁舎１階正面玄関ホール、２４日は熊毛・大島各支庁の玄関ホールに設置する。鹿児島市は２４日、市役所本館正面玄関に設ける。時間はいずれも午前９時～午後５時。
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