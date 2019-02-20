県下一周駅伝第４日　鹿児島 日間Ｖ

(2019/02/20 06:00)

降りしきる雨の中、難所の亀割峠を駆け上がる選手たち＝霧島市国分上之段

第６６回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第４日は１９日、霧島市国分から鹿屋市までの１０区間１０６．４キロで行われ、鹿児島が５時間４９分４０秒で今大会初の日間優勝を果たした。鹿児島は１１位発進ながら、４、８区で区間賞を取るなど、２区以降４位以上の走りで順位をぐんぐん上げ９区でトップに立って逃げ切った。ともに地元入りの肝属が２位、曽於が３位。以下、日置、姶良、川薩、川辺、出水、大島、指宿、熊毛、伊佐の順だった。総合順位は首位姶良との差を５分４２秒に縮めた鹿児島が２位に浮上。川薩は３位に下がり、以下、日置、肝属、曽於、出水、川辺、大島、指宿、熊毛、伊佐となった。