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県下一周駅伝第４日　鹿児島 日間Ｖ

(2019/02/20 06:00)
降りしきる雨の中、難所の亀割峠を駆け上がる選手たち＝霧島市国分上之段
　第６６回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第４日は１９日、霧島市国分から鹿屋市までの１０区間１０６．４キロで行われ、鹿児島が５時間４９分４０秒で今大会初の日間優勝を果たした。
　鹿児島は１１位発進ながら、４、８区で区間賞を取るなど、２区以降４位以上の走りで順位をぐんぐん上げ９区でトップに立って逃げ切った。ともに地元入りの肝属が２位、曽於が３位。以下、日置、姶良、川薩、川辺、出水、大島、指宿、熊毛、伊佐の順だった。
　総合順位は首位姶良との差を５分４２秒に縮めた鹿児島が２位に浮上。川薩は３位に下がり、以下、日置、肝属、曽於、出水、川辺、大島、指宿、熊毛、伊佐となった。
（記事全文は２０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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