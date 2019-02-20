姶良が総合Ｖ　県下一周駅伝

(2019/02/20 14:54)

１位でゴールする姶良チームのアンカー・松永祐太選手＝２０日午後２時３５分、鹿児島市のみなと大通り公園

第６６回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会最終日は２０日、南大隅根占から鹿児島市までの１１区間１１３．４キロで行われ、姶良が２年連続２４回目の総合優勝を果たした。日間も姶良が６時間６分３秒で今大会３回目の優勝を飾った。５日間の総合順位は２位が鹿児島、３位川薩。以下、日置、肝属、出水、川辺、曽於、指宿、大島、熊毛、伊佐となった。日間順位は２位が日置、３位川薩。以下、鹿児島、川辺、出水、肝属、曽於、指宿、大島、熊毛、伊佐の順だった。（総合、日間順位とも速報値）