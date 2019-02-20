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夢あきらめないで 故草原タカオさんの漫画寄贈 出身地・曽於の全小中校

(2019/02/20 20:05)
曽於市内の小中学校に寄贈された故草原タカオさんの１こま漫画（さわ写真館提供）
　昨年２月に亡くなった漫画家の草原タカオさん（曽於市末吉出身）の１こま漫画を、兄・和田恒忠さん（８１）と妻・好子さん（７７）＝志布志市松山＝らが、曽於市内の小中学校全２３校に贈った。夢を追う大切さを訴えており、複写した作品をラミネート加工して瀬下浩教育長に手渡した。
　草原さんは１９４０年に旧末吉町岩崎で生まれ、南日本新聞朝刊の４こま漫画「ヤゴロウ君」や時事漫画「なんにち漫評」などを執筆。曽於市ＰＲ大使も務めた。
故草原タカオさんの１こま漫画を寄贈する和田恒忠さん（左端）＝曽於市教育委員会
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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