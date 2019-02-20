夢あきらめないで 故草原タカオさんの漫画寄贈 出身地・曽於の全小中校

(2019/02/20 20:05)

曽於市内の小中学校に寄贈された故草原タカオさんの１こま漫画（さわ写真館提供）

故草原タカオさんの１こま漫画を寄贈する和田恒忠さん（左端）＝曽於市教育委員会

昨年２月に亡くなった漫画家の草原タカオさん（曽於市末吉出身）の１こま漫画を、兄・和田恒忠さん（８１）と妻・好子さん（７７）＝志布志市松山＝らが、曽於市内の小中学校全２３校に贈った。夢を追う大切さを訴えており、複写した作品をラミネート加工して瀬下浩教育長に手渡した。草原さんは１９４０年に旧末吉町岩崎で生まれ、南日本新聞朝刊の４こま漫画「ヤゴロウ君」や時事漫画「なんにち漫評」などを執筆。曽於市ＰＲ大使も務めた。