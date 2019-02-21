恋した詩人 背景たどる 黒田三郎展が開幕 かごしま近代文学館
(2019/02/21 06:30)
生誕１００年を迎える鹿児島市育ちの詩人・黒田三郎（１９１９～８０年）の企画展「恋した詩人・黒田三郎」が２０日、同市のかごしま近代文学館で始まった。戦後最も優れた恋愛詩集とされる「ひとりの女に」が創作された背景を、夫妻の往復書簡や日記からたどる。５月２０日まで。
夫妻が恋に落ちた経緯や、結婚までの曲折を示す往復書簡などを展示する黒田三郎展＝かごしま近代文学館
一般３００円、小中学生１５０円。火曜休館。３月９日にギャラリートーク、２１日に詩人・三角みづ紀さんが詩のワークショップを開く。
（記事全文は２１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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