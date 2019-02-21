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恋した詩人 背景たどる　黒田三郎展が開幕　かごしま近代文学館

(2019/02/21 06:30)
夫妻が恋に落ちた経緯や、結婚までの曲折を示す往復書簡などを展示する黒田三郎展＝かごしま近代文学館
　生誕１００年を迎える鹿児島市育ちの詩人・黒田三郎（１９１９～８０年）の企画展「恋した詩人・黒田三郎」が２０日、同市のかごしま近代文学館で始まった。戦後最も優れた恋愛詩集とされる「ひとりの女に」が創作された背景を、夫妻の往復書簡や日記からたどる。５月２０日まで。
　一般３００円、小中学生１５０円。火曜休館。３月９日にギャラリートーク、２１日に詩人・三角みづ紀さんが詩のワークショップを開く。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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