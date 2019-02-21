「Ｊ２元年、一緒に応援を」 観戦ガイド配布　鹿児島ユナイテッドＦＣ

(2019/02/21 13:00)

Ｊ２開幕戦への観戦を呼び掛ける徳重剛代表ら＝鹿児島市の鹿児島中央駅東口

サッカーＪ２・鹿児島ユナイテッドＦＣの開幕戦を前に、クラブ職員１０人が２０日、鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅東口周辺で試合当日のタイムスケジュールなどを掲載した「観戦ガイド」約１０００枚を配った。初戦の相手は徳島ヴォルティス。同市与次郎２丁目の白波スタジアムで２４日、午後１時キックオフする。ガイドには、初めて応援に行く人にも分かるよう会場までの行き方、チケット料金、観客や選手の入場時間などをカラーで載せた。