TOP鹿児島のニュース スポーツ サッカー 鹿児島ユナイテッドFC

「Ｊ２元年、一緒に応援を」 観戦ガイド配布　鹿児島ユナイテッドＦＣ

(2019/02/21 13:00)
Ｊ２開幕戦への観戦を呼び掛ける徳重剛代表ら＝鹿児島市の鹿児島中央駅東口
　サッカーＪ２・鹿児島ユナイテッドＦＣの開幕戦を前に、クラブ職員１０人が２０日、鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅東口周辺で試合当日のタイムスケジュールなどを掲載した「観戦ガイド」約１０００枚を配った。初戦の相手は徳島ヴォルティス。同市与次郎２丁目の白波スタジアムで２４日、午後１時キックオフする。
　ガイドには、初めて応援に行く人にも分かるよう会場までの行き方、チケット料金、観客や選手の入場時間などをカラーで載せた。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

鹿児島ユナイテッド応援サイト
薩鹿王国（さっかーおうこく）

シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ