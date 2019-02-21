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鹿児島県下一周駅伝最終日　姶良が総合２連覇

(2019/02/21 06:00)
　第６６回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会最終日は２０日、南大隅町根占から鹿児島市までの１１区間１１３．４キロで行われ、姶良が６時間６分３秒で今大会３度目の日間優勝を果たすとともに、２年連続２４度目となる総合優勝を飾った。
　日間順位は２位が日置、３位川薩。以下、鹿児島、川辺、出水、肝属、曽於、指宿、大島、熊毛、伊佐の順。５日間累計の総合順位は２位が鹿児島、３位は川薩。以下、日置、肝属、出水、川辺、曽於、指宿、大島、熊毛、伊佐となった。
　Ｂクラス優勝は川薩で、前回記録を最も更新した躍進賞にも輝いた。Ｃクラスは指宿が制した。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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