鹿児島県下一周駅伝最終日　姶良が総合２連覇

(2019/02/21 06:00)

第６６回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会最終日は２０日、南大隅町根占から鹿児島市までの１１区間１１３．４キロで行われ、姶良が６時間６分３秒で今大会３度目の日間優勝を果たすとともに、２年連続２４度目となる総合優勝を飾った。日間順位は２位が日置、３位川薩。以下、鹿児島、川辺、出水、肝属、曽於、指宿、大島、熊毛、伊佐の順。５日間累計の総合順位は２位が鹿児島、３位は川薩。以下、日置、肝属、出水、川辺、曽於、指宿、大島、熊毛、伊佐となった。Ｂクラス優勝は川薩で、前回記録を最も更新した躍進賞にも輝いた。Ｃクラスは指宿が制した。