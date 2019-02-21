新カンパチ料理考案 認知度向上目指す 養殖業の垂水南
(2019/02/21 20:00)
垂水市のカンパチ養殖業者・垂水南は、カンパチを使った「特製Ｗ漬け丼」やハンバーグ、カツレツ、ほぐし身を使った「三色そぼろ弁当」を考案した。新名物として、３月中旬から直営店「冠八屋」のメニューに加え、認知度向上を目指す。
新メニューの漬け丼を披露する和田晃社長（右）と母・洋子さん＝垂水市の冠八屋
Ｗ漬け丼は、特製たれに漬けた大ぶりの切り身を盛りつけ、食べ進めるとサンショウやしょうゆで味付けしたほぐし身のそぼろが出てくる。昆布茶をかけて茶漬けとしても楽しめるアイデア丼だ。
（記事全文は２２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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