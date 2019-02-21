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前売り券売れ行き 半端ない　鹿児島Ｕ ２月２４日開幕戦

(2019/02/21 22:00)
南日本新聞ニュース
　昨季のホーム最終戦に負けない声援を－。２４日午後１時から鹿児島市の白波スタジアムである、サッカーＪ２の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）の開幕戦前売り券の売れ行きが好調だ。２０日までに約１５００枚が売れており、Ｊ２昇格を決めた昨年１１月２５日のホーム沼津戦（約１８００枚）に迫る勢いとなっている。
　クラブは来場者１万人超えを目指しており「Ｊ２初陣を、多くの県民に見届けてほしい」と来場を呼び掛けている。問い合わせは事務局＝099(812)6370
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

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