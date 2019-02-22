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島津のひな道具９９種４０７点ずらり　尚古集成館別館

(2019/02/22 13:00)
島津家伝来のひな飾りを観覧する観光客＝鹿児島市の尚古集成館別館
　３月３日のひなまつりを前に、鹿児島市吉野町の尚古集成館別館で企画展「姫たちの愛したもの　島津家に伝わるひな道具と人形展」が開かれている。幅６メートルの５段ひな壇には、９９種４０７点のひな道具（県指定有形文化財）などが並ぶ。
　企画展は４月２５日まで。３月３日は鹿児島マラソン２０１９のため休館となる。同館と仙巌園の共通入場料（大人１０００円、小中学生５００円）。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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