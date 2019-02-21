南さつまに「大迫勇也スタジアム」 市民栄誉賞副賞で命名権贈呈へ

(2019/02/21 23:00)

「ＯＳＡＫＯ ＹＵＹＡ ｓｔａｄｉｕｍ」と命名される加世田運動公園陸上競技場＝南さつま市加世田武田

南さつま市は２１日、本年度創設した市民栄誉賞の第１号を、同市出身でサッカー日本代表ＦＷの大迫勇也選手（２８）＝ドイツ１部リーグ・ブレーメン＝に贈ると発表した。副賞として、加世田運動公園陸上競技場の命名権も贈呈し、名称を５年間「ＯＳＡＫＯ ＹＵＹＡ ｓｔａｄｉｕｍ」にする。大迫選手の帰省に合わせ授与式を実施する。