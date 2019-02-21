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南さつまに「大迫勇也スタジアム」 市民栄誉賞副賞で命名権贈呈へ

(2019/02/21 23:00)
「ＯＳＡＫＯ　ＹＵＹＡ　ｓｔａｄｉｕｍ」と命名される加世田運動公園陸上競技場＝南さつま市加世田武田
　南さつま市は２１日、本年度創設した市民栄誉賞の第１号を、同市出身でサッカー日本代表ＦＷの大迫勇也選手（２８）＝ドイツ１部リーグ・ブレーメン＝に贈ると発表した。
　副賞として、加世田運動公園陸上競技場の命名権も贈呈し、名称を５年間「ＯＳＡＫＯ　ＹＵＹＡ　ｓｔａｄｉｕｍ」にする。大迫選手の帰省に合わせ授与式を実施する。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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