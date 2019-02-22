鹿銀、「しろどん」ウエアで鹿児島マラソン支援
(2019/02/22 22:00)
鹿児島銀行は２２日、３月３日開催される「鹿児島マラソン２０１９」のスペシャルパートナーを務めると発表した。メインスポンサーとして協賛するほか、行員約３００人もボランティアで運営を支える。ボランティア約４０００人が着用するオレンジ色のジャンパーの背面では鹿銀のオリジナルキャラクター「しろどん」も応援する。
「しろどん」が応援する鹿児島マラソン２０１９のボランティアウエア＝２２日、鹿児島市のかぎん会館ｗｉｔｈ
第１回大会から協賛してきた上村基宏頭取は「さらに機運を盛り上げたい。４年目を迎え、規模や経済効果の検証評価もしたい」と話した。
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