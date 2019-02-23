TOP鹿児島のニュース くらし・文化 文化

南日美展吉井賞の繁昌さん壮行会　鹿児島市

(2019/02/23 06:30)
欧州留学に向け、抱負を語る繁昌絵美さん＝２２日、鹿児島市の城山ホテル鹿児島
　第７３回南日本美術展（南日本新聞社主催、濵田酒造グループ特別協賛）で第２２回吉井賞を受け、１年間欧州留学する繁昌（はんじょう）絵美さん（３０）＝鹿屋高校教諭＝の壮行会が２２日、鹿児島市の城山ホテル鹿児島であった。繁昌さんは「教員という立場であり、子どもたちに成果を伝えられるよう頑張ってきたい」と抱負を語った。
　支援団体の関係者、恩師らが出席。審査委員の西健吉さん（７８）は「自分のペースで充実した生活を送って。帰国後の新しい作品との出合いを楽しみにしている」と激励した。
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ