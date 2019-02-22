かごしまの色選んで　デザインフェアで「総選挙」　鹿児島市

(2019/02/22 23:00)

「かごんまの色」を探す来場者＝２２日、鹿児島市山下町

未来へつなげたい鹿児島らしい色を選んで－。鹿児島大学の牧野暁世・環境色彩学研究室が「かごんまの色総選挙」への投票を呼び掛けている。鹿児島市のかごしま県民交流センターで２２日始まった「かごしまデザインフェア」の一環。２４日まで。景観や特産品、動植物、言葉など鹿児島らしい１３８点を選定。「黒糖」はくすんだ茶色、「てげてげ」は鮮やかな黄色とするなど、それぞれを１３８色で表した。投票結果は鹿大ホームページで公開する。「色はかけがえのない地域資源。結果を活用してもらって鹿児島らしさの表現に一役買えれば」と牧野特任助教（３８）。あなたは何色を選びます？