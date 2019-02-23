「種子島の誇り」　はやぶさ２着陸成功に鹿児島県内沸く

(2019/02/23 13:00)

「種子島の誇り」「今後の成果が楽しみ」。種子島宇宙センター（南種子町）から２０１４年に打ち上げられた探査機はやぶさ２が、小惑星「りゅうぐう」への着陸に成功した２２日、県内からは喜びと期待の声が相次いだ。同町の宇宙少年団メンバー石堂陽斗さん＝南種子中学校３年＝は「日本中が注目した中で見事な成功。あと２回の着陸もクリアし、無事に帰還してほしい」と声を弾ませた。