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「種子島の誇り」　はやぶさ２着陸成功に鹿児島県内沸く

(2019/02/23 13:00)
南日本新聞ニュース
　「種子島の誇り」「今後の成果が楽しみ」。種子島宇宙センター（南種子町）から２０１４年に打ち上げられた探査機はやぶさ２が、小惑星「りゅうぐう」への着陸に成功した２２日、県内からは喜びと期待の声が相次いだ。
　同町の宇宙少年団メンバー石堂陽斗さん＝南種子中学校３年＝は「日本中が注目した中で見事な成功。あと２回の着陸もクリアし、無事に帰還してほしい」と声を弾ませた。
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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