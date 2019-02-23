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垂水の８店舗 街角美術館に　地元の洋画家 葛迫さん企画

(2019/02/23 20:00)
街角美術館がグランドオープンし、作品の前で笑顔を見せる葛迫幸平さん（左から２人目）と柊原小学校の児童＝垂水市浜平の喫茶４０
　店の一角に飾られた絵画を鑑賞し、買い物も楽しむ－。垂水市の商店やホテルの一角をギャラリーにした「垂水街角美術館」が好評だ。地元の洋画家・葛迫幸平さん（６４）が企画し、賛同する８店が計３７点を展示。アートへの敷居を下げ、街のにぎわいを生み出す取り組みとして期待が高まっている。
　５月１９日まで葛迫さんの作品展「遠い日の風景」を開催。６月以降も数カ月おきに企画展を予定している。
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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