垂水の８店舗 街角美術館に 地元の洋画家 葛迫さん企画
(2019/02/23 20:00)
店の一角に飾られた絵画を鑑賞し、買い物も楽しむ－。垂水市の商店やホテルの一角をギャラリーにした「垂水街角美術館」が好評だ。地元の洋画家・葛迫幸平さん（６４）が企画し、賛同する８店が計３７点を展示。アートへの敷居を下げ、街のにぎわいを生み出す取り組みとして期待が高まっている。
街角美術館がグランドオープンし、作品の前で笑顔を見せる葛迫幸平さん（左から２人目）と柊原小学校の児童＝垂水市浜平の喫茶４０
５月１９日まで葛迫さんの作品展「遠い日の風景」を開催。６月以降も数カ月おきに企画展を予定している。
（記事全文は２４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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