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Ｊ２初陣「勝利つかむ」　鹿児島Ｕ ２月２４日徳島戦　意気込み語る

(2019/02/24 06:30)
開幕戦への意気込みを語る金鍾成監督（左）と中原秀人主将＝鹿児島市の鹿児島サンロイヤルホテル
　２４日開幕するサッカーＪ２・鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）対徳島ヴォルティスの前日会見が２３日、鹿児島市のホテルであった。Ｊ２初陣に臨む鹿児島Ｕの金鍾成（キンジョンソン）監督は「歴史的な開幕戦を勝利で終えたい」と意気込みを語った。
　鹿児島Ｕ・中原秀人主将は「鹿児島にとって素晴らしい１年になるよう、練習してきたことを自信を持って発揮したい」と力を込めた。
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

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