「基地問題 全国で考えて」 議論の高まり期待 沖縄県民投票
(2019/02/24 13:00)
米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設を巡る県民投票が２４日投開票される。条例制定を直接請求した市民グループ「『辺野古』県民投票の会」代表の元山仁士郎さん（２７）は２３日、期日前投票を終え「未来の沖縄をつくる重要な局面。一人一人が意思を示して」と当日の投票を呼び掛けた。祖父は喜界島出身。鹿児島を含め全国が基地問題を考えるきっかけになるのを期待している。
期日前投票後、報道陣の取材に応じる元山仁士郎さん＝沖縄県宜野湾市
元山さんが生まれ育ったのは、普天間飛行場のフェンスからわずか３００メートルの場所。米軍機のごう音が響き、身近に基地がある日常に疑問を抱くことはなかった。考えが変わったのは、大学で上京してからだ。基地のない生活を送り「故郷の異常さ」に気付いた。
（記事全文は２４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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