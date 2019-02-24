殺人容疑で男を再逮捕　鹿児島市車内女性死亡

(2019/02/24 15:35)

昨年１１月、鹿児島市南栄５丁目の市道脇に止めてあった軽乗用車の助手席で同市の食品会社アルバイトの女性（６１）が死亡していた事件で、鹿児島南署と県警捜査１課は２４日、死体遺棄容疑で逮捕、送検した、女性の娘の夫で同市のトラック運転手の男（３７）を、殺人容疑で再逮捕した。