島津義弘顕彰碑 伊集院山中で50年ぶり発見 没後300年、大正期に建立
(2019/02/24 22:00)
日置市伊集院の徳重神社裏手の山中で、祭神・島津義弘の没後３００年を顕彰して大正時代に建てられた石碑「徳重神社神苑（しんえん）碑」が見つかり、約５０年ぶりに日の目を見ることになった。「伊集院歴史を語る会」（語る会）の佐々木憲一郎さん（７１）＝同市伊集院町妙円寺１丁目＝が捜し当てた。
徳重神社神苑碑を見つけた佐々木憲一郎さん（左端）ら伊集院歴史を語る会のメンバー＝日置市伊集院町徳重
神苑碑は、徳重工業団地内の昭光エレクトロニクス敷地隣に立つ。敷地を通らなければ行けないが、２５日から見学できるようになる。義弘没後４００年の節目に、語る会のメンバーらは「運命的なものを感じる」と喜んでいる。
見学可能時間は午前９時～午後５時。団体客は人事・総務課＝099(273)1111＝に３日前までに連絡する。
（記事全文は２５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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