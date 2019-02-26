桜島ＳＡスマートＩＣ ３月３０日 鹿児島市方面一部開通　姶良

(2019/02/26 13:00)

３月３０日に一部開通する桜島スマートインターチェンジ＝姶良市西餅田

姶良市は２５日、九州自動車道桜島サービスエリア（ＳＡ、同市西餅田）のスマートインターチェンジ（ＩＣ）が３月３０日正午に一部開通すると発表した。上下線計４カ所の出入り口のうち、鹿児島市方面が先行して利用可能になる。スマートＩＣは自動料金収受システム（ＥＴＣ）搭載車専用で、県内での設置は初めてとなる。名称は「桜島スマートＩＣ」で、鹿児島ＩＣまでの普通車の通行料金は７００円（休日・深夜割引４９０円）。