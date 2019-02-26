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桜島ＳＡスマートＩＣ ３月３０日 鹿児島市方面一部開通　姶良

(2019/02/26 13:00)
３月３０日に一部開通する桜島スマートインターチェンジ＝姶良市西餅田
　姶良市は２５日、九州自動車道桜島サービスエリア（ＳＡ、同市西餅田）のスマートインターチェンジ（ＩＣ）が３月３０日正午に一部開通すると発表した。上下線計４カ所の出入り口のうち、鹿児島市方面が先行して利用可能になる。
　スマートＩＣは自動料金収受システム（ＥＴＣ）搭載車専用で、県内での設置は初めてとなる。名称は「桜島スマートＩＣ」で、鹿児島ＩＣまでの普通車の通行料金は７００円（休日・深夜割引４９０円）。
（記事全文は２６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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