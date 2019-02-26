甘く、香ばしく…　大隅野菜 スパイスに　鹿屋の料理家・福元さん開発

(2019/02/26 21:15)

開発した「めぐりスパイス」を手にする福元由紀子さん＝鹿屋市のキタダサルッガ

鹿屋市のフードコーディネーター・福元由紀子さん（４２）が、大隅産の農産物と塩を使った調味料「めぐりスパイス」を開発した。添加物を使わず、野菜の香ばしさや甘みを生かした鹿屋市の有機キクイモ（吉田自然農園）、南大隅町の釜だき塩（サウスマックス）、大崎町の万願寺赤ピーマン（トモタカファーム）が主原料。１袋７グラム入り、税込み３９０円。主にキタダサルッガで販売し、３月には鹿児島市のマルヤガーデンズで試食販売イベントを開く。