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甘く、香ばしく…　大隅野菜 スパイスに　鹿屋の料理家・福元さん開発

(2019/02/26 21:15)
開発した「めぐりスパイス」を手にする福元由紀子さん＝鹿屋市のキタダサルッガ
　鹿屋市のフードコーディネーター・福元由紀子さん（４２）が、大隅産の農産物と塩を使った調味料「めぐりスパイス」を開発した。添加物を使わず、野菜の香ばしさや甘みを生かした鹿屋市の有機キクイモ（吉田自然農園）、南大隅町の釜だき塩（サウスマックス）、大崎町の万願寺赤ピーマン（トモタカファーム）が主原料。
　１袋７グラム入り、税込み３９０円。主にキタダサルッガで販売し、３月には鹿児島市のマルヤガーデンズで試食販売イベントを開く。
（記事全文は２７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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