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福呼ぶ「さげもん」ずらり　伊佐・福かざり

(2019/02/26 22:00)
華やかな七宝まりやさげもんが並ぶ「福かざり」＝伊佐市大口上町
　伊佐市に春を告げる伊佐のひな祭り「福かざり」が3月1日、大口商店街の空き店舗で始まる。店内には赤やピンクの華やかなつるし飾り（さげもん）がずらりと並び、春らんまん。10日まで。無料。
　川原秀子部長（67）と横山初美実行委員長（60）は「さげもんは女性を華やかな気持ちにさせる。良いご縁をつないでほしい」と来場を呼び掛ける。会場は南日本銀行大口支店近く。
（記事全文は２７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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